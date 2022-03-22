Пентагон: США отслеживают ситуацию с силами ядерного сдерживания России

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию с российскими силами ядерного сдерживания и не видят изменений, требующих встречных мер.

«Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для того, чтобы защитить не только США, но и их союзников.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности при угрозе самому существованию страны.