Пентагон: США отслеживают ситуацию с силами ядерного сдерживания России
«Просто скажу, что мы ежедневно отслеживаем настолько, насколько можем, и не увидели ничего, что бы подвело нас к заключению о необходимости изменений в конфигурации нашего стратегического сдерживания», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.
Он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин уверен в том, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для того, чтобы защитить не только США, но и их союзников.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что использование ядерного оружия Россией предусмотрено концепцией национальной безопасности при угрозе самому существованию страны.