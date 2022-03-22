Посол России в Бухаресте сообщил о снижении жалоб на русофобию в Румынии

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Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о снижении числа жалоб на притеснения от россиян в Румынии.
Посол России в Бухаресте сообщил о снижении жалоб на русофобию в Румынии
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«Последнее время меньше стало немного жалоб от частных лиц, но надо учесть, что, в принципе, число российских граждан, которые живут в Румынии, относительно невелико», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кузьмина, в посольство приходят письма со словами поддержки от граждан Румынии. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии, ранее заявил, что международное право фактически не работает — на данный момент очень мало возможностей для защиты прав россиян за рубежом.

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