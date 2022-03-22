Посол России в Бухаресте сообщил о снижении жалоб на русофобию в Румынии
- Gettyimages.ru
- © LordRunar
«Последнее время меньше стало немного жалоб от частных лиц, но надо учесть, что, в принципе, число российских граждан, которые живут в Румынии, относительно невелико», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кузьмина, в посольство приходят письма со словами поддержки от граждан Румынии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост русофобии, ранее заявил, что международное право фактически не работает — на данный момент очень мало возможностей для защиты прав россиян за рубежом.