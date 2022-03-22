Постпред Небензя: Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации

Россию не лишить членства в Совете безопасности ООН, это невозможно по Уставу Организации Объединённых Наций, сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«В ответ на вопрос «Можно ли лишить (Россию членства в СБ ООН. — RT)?», я отвечу: нет. Это невозможно по Уставу ООН», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее стало известно, что в исследовательской службе конгресса США подготовили для парламентариев обзор по поводу возможного ответа Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине.

Как считают аналитики, некоторые страны-участницы могут оспорить членство России в ООН.