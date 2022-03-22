Постпред Небензя: Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации
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«В ответ на вопрос «Можно ли лишить (Россию членства в СБ ООН. — RT)?», я отвечу: нет. Это невозможно по Уставу ООН», — сказал Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее стало известно, что в исследовательской службе конгресса США подготовили для парламентариев обзор по поводу возможного ответа Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине.
Как считают аналитики, некоторые страны-участницы могут оспорить членство России в ООН.