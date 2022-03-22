Замглавы МИД России Рябков назвал безответственностью высказывание Байдена о Путине

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал высказывание президента США Джо Байдена о Владимире Путине безответственностью.
Замглавы МИД России Рябков назвал безответственностью высказывание Байдена о Путине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы сказали американцам через посла вчера, что мы думаем на эту тему: они поставили наши отношения на грань полного разрыва. Это не просто безответственность, это недостойно для деятелей такого уровня», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена являются личными оскорблениями.

По его словам, американский лидер позволяет себе подобные высказывания почти ежедневно.

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