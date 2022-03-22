Политолог объяснил предложение выдавать национальные водительские права украинцам во Франции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевича упростить обмен водительских прав граждан Украины на французские.

«Во-первых, интеграцию нужно упрощать, когда беженцев много. Им нечем будет заняться, а так будут работать таксистами», — пояснил политолог.

Он также отметил, что тема интеграции украинцев — «важная медийная тема для всего коллективного Запада».

«Никто, по их правилам, не может от этой темы отказаться», — заключил Брутер.

Ранее стало известно, что Палюшкевич обратился к министру внутренних дел Франции с предложением упростить обмен водительских прав граждан Украины на французские.