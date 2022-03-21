Заместители главы МИД России обсудили с послом КНР ситуацию на Украине

Заместители министра иностранных дел России Сергей Вершинин и Андрей Руденко обсудили с послом КНР в Москве Чжан Ханьхуэем ситуацию на Украине.

«21 марта заместители министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин и А.Ю. Руденко приняли чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что, помимо ситуации на Украине, обсуждался также ряд актуальных тем внешнеполитической повестки дня.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Китая Чжан Ханьхуэем, они обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине.