Hetero Biopharma получила разрешение на производство «Спутника Лайт» в Индии

Индийская компания Hetero Biopharma получила разрешение на производство и продажу российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Индии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что было получено одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на «производство для продажи «Спутника Лайт» с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии».

В начале февраля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что индийский регулятор зарегистрировал в стране «Спутник Лайт».