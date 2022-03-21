Hetero Biopharma получила разрешение на производство «Спутника Лайт» в Индии

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Индийская компания Hetero Biopharma получила разрешение на производство и продажу российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Индии.
Hetero Biopharma получила разрешение на производство «Спутника Лайт» в Индии
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что было получено одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на «производство для продажи «Спутника Лайт» с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии».

В начале февраля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что индийский регулятор зарегистрировал в стране «Спутник Лайт».

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