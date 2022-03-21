Hetero Biopharma получила разрешение на производство «Спутника Лайт» в Индии
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что было получено одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на «производство для продажи «Спутника Лайт» с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии».
В начале февраля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что индийский регулятор зарегистрировал в стране «Спутник Лайт».