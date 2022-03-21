Востоковед Островский прокомментировал отношения Китая и США

Руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прокомментировал отношения между КНР и США.

«У США и Китая очень серьёзные противоречия по Тайваню», — напомнил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в ходе переговоров Вашингтон ничего не предложил Пекину, а только давил на него с тем, чтобы китайская сторона присоединилась к санкциям против России.

«Естественно, Китай не любит такое отношение», — отметил Островский.

Как добавил эксперт, отношения КНР и России определяются договорами о дружбе и добрососедстве, подписанными уже давно, также имеются экономические связи.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об отношениях России и Китая.