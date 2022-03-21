Песков высказался о динамике переговоров между делегациями России и Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о динамике переговоров России и Украины.
Песков высказался о динамике переговоров между делегациями России и Украины
  • РИА Новости
  • © БелТА

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры, Песков отметил, что степень продвижения не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны.

«Ещё раз повторяю — российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны», — добавил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента России Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.

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