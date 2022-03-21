Посол США в Молдавии: Вашингтон выделит Кишинёву $30 млн для помощи украинским беженцам

Соединённые Штаты выделят Молдавии $30 млн в качестве помощи для организации приёма украинских беженцев. Об этом заявил в ходе брифинга посол США в Кишинёве Кент Дойл Лонгсдон.

«В ближайшие шесть месяцев Молдавии выделят $30 млн для помощи беженцам», — приводит его слова ТАСС.

Лонгсдон также сообщил, что власти США выделят более $300 млн в качестве помощи Украине.

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в Европе.

Он отметил, что Молдавия приняла более 300 тыс. беженцев из Украины.

Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия и Румыния создадут зелёный коридор для беженцев с Украины, чтобы им проще было попасть транзитом в Евросоюз.