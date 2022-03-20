Власти Австралии приготовили новый пакет военной помощи Украине в размере $15,5 млн
«Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооружённых сил», — сказано в заявлении.
Общая военная помощь Австралии на данный момент составляет 91 млн австралийских долларов.
Уточняется, что в пакет войдут «дополнительные материалы из запасов сил обороны страны».
Кроме того, правительство Австралии выделит дополнительно более $22 млн на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна выделит Украине $50 млн на поддержку обороны и $25 млн на гуманитарную помощь.