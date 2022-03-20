Власти Австралии приготовили новый пакет военной помощи Украине в размере $15,5 млн

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Австралийское правительство подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $15,5 млн. Об этом сообщили в МИД Австралии.

«Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооружённых сил», — сказано в заявлении.

Общая военная помощь Австралии на данный момент составляет 91 млн австралийских долларов.

Уточняется, что в пакет войдут «дополнительные материалы из запасов сил обороны страны».

Кроме того, правительство Австралии выделит дополнительно более $22 млн на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна выделит Украине $50 млн на поддержку обороны и $25 млн на гуманитарную помощь.

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