Захарова пошутила о внесении её в санкционные списки в качестве журналиста
«В санкционных списках ряда государств я фигурирую как «журналист, публицист». Это уже особый вид извращения, я вам скажу», — написала Захарова в Telegram.
Она заявила, что не помнит случаев в истории, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом».
Ранее власти Японии и Великобритании ввели санкции против целого ряда российских официальных лиц, в том числе Захаровой.