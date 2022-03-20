Захарова пошутила о внесении её в санкционные списки в качестве журналиста

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение её в санкционные списки в качестве журналиста.

«В санкционных списках ряда государств я фигурирую как «журналист, публицист». Это уже особый вид извращения, я вам скажу», — написала Захарова в Telegram.

Она заявила, что не помнит случаев в истории, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом».

Ранее власти Японии и Великобритании ввели санкции против целого ряда российских официальных лиц, в том числе Захаровой.

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