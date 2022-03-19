Российский МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза

Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на санкции Соединённых Штатов и Европейского союза.

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

Он также отметил, что ограничительные меры являются выбором не российской стороны, а Запада.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.