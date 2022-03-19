Российский МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза

Короткая ссылка
Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на санкции Соединённых Штатов и Европейского союза.
Российский МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза
  • РИА Новости

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством Российской Федерации», — сказал он РИА Новости.

Он также отметил, что ограничительные меры являются выбором не российской стороны, а Запада.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить