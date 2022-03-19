Пентагон: США не будут препятствовать поставкам самолётов на Украину из третьих стран

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США не будут препятствовать поставкам на Украину военных самолётов из третьих стран, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в эфире CNN.

«Другие государства вправе делать то, что они считают нужным. США опредёленно не будут стоять на пути стран, предоставляющих помощь», — цитирует его ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».

16 марта американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

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