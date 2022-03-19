Глава Пентагона: США ясно дали понять Китаю, что поддержка России «будет плохим выбором»

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Американская сторона дала чёткий сигнал Китаю о том, что поддержка российской спецоперации на Украине — это плохой выбор, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать (спецоперацию. — RT)... Если они сделают это, мы думаем, что это плохой выбор», — сказал он в интервью CNN.

В Белом доме ранее заявили, что американский президент Джо Байден предупредил лидера КНР Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания помощи России на фоне событий на Украине.

В администрации уточнили, что Байден пригрозил реакцией со стороны не только Соединённых Штатов, но и «всего мира».

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