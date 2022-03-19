Глава Пентагона Остин заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях на Украине

США не станут вводить бесполётную зону над Украиной или участвовать в боевых действиях на территории страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент ясно дал понять, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине», — сказал он в интервью CNN.

По словам Остина, в случае, если бы США установили бесполётную зону над Украиной, это означало бы прямое вовлечение в конфликт, так как пришлось бы предпринимать меры против нарушителей.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идёт о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», — пояснил глава Пентагона.

Российский президент Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной.