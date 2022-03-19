Посол России в Сараеве предостерёг страну от вступления в НАТО

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО будет заколдованным кругом для государства, заявил посол России в Сараеве Игорь Калабухов в эфире Face TV.

«Нам не мешает, что вы вступите в НАТО. Это не угроза, а предупреждение. Вы сами решаете. Это как заколдованный круг, как я уже говорил. Предположим, что БиГ стала членом НАТО и Брюссель решил разместить здесь ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию», — цитирует его ТАСС.

По мнению дипломата, для Боснии и Герцеговины была бы выгоднее европейская система, а не НАТО. Он отметил, что входящие в альянс соседние государства также могут оказаться в центре планов России, направленных против НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что НАТО воспользуется конфликтом на Украине для затягивания новых стран в альянс.

Она отметила, что «желание» НАТО содействовать вступлению в альянс Боснии и Герцеговины, а также Грузии в свете ситуации на Украине вызывает недоумение.