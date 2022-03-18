Переговоры Путина и канцлера ФРГ длились почти час
- РИА Новости
«Канцлер Олаф Шольц снова провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу утром», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, Шольц «призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта».
Как уточняется, беседа лидеров двух стран длилась почти час.
Путин в ходе переговоров заявил о стремлении киевского режима затянуть мирные переговоры.
Он также добавил, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.