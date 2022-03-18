Переговоры Путина и канцлера ФРГ длились почти час

Телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным длился почти час. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Германии.

«Канцлер Олаф Шольц снова провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в пятницу утром», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Шольц «призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта».

Как уточняется, беседа лидеров двух стран длилась почти час.

Путин в ходе переговоров заявил о стремлении киевского режима затянуть мирные переговоры.

Он также добавил, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путём организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий.