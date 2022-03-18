Депутат Шхагошев раскритиковал решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание в Британии
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«Принцип должной «беспристрастности», которым руководствуется Ofcom, — это, наверное, самый туманный принцип в туманном Альбионе», — подчеркнул Шхагошев.
Депутат допустил введение ответных мер со стороны России в связи с данным инцидентом.
«Я думаю, что ответные меры обязательно будут, и осуждение, конечно, будет. Посмотрим, в каком формате», — заключил собеседник RT.
18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.
В RT назвали данное решение политическим.