Депутат Шхагошев раскритиковал решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание в Британии

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание.
Депутат Шхагошев раскритиковал решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание в Британии
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«Принцип должной «беспристрастности», которым руководствуется Ofcom, — это, наверное, самый туманный принцип в туманном Альбионе», — подчеркнул Шхагошев.

Депутат допустил введение ответных мер со стороны России в связи с данным инцидентом. 

«Я думаю, что ответные меры обязательно будут, и осуждение, конечно, будет. Посмотрим, в каком формате», — заключил собеседник RT.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.

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