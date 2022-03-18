Депутат Шхагошев раскритиковал решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание в Британии

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал решение британского регулятора Ofcom отозвать лицензию телеканала RT на вещание.

«Принцип должной «беспристрастности», которым руководствуется Ofcom, — это, наверное, самый туманный принцип в туманном Альбионе», — подчеркнул Шхагошев.

Депутат допустил введение ответных мер со стороны России в связи с данным инцидентом.

«Я думаю, что ответные меры обязательно будут, и осуждение, конечно, будет. Посмотрим, в каком формате», — заключил собеседник RT.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно.

В RT назвали данное решение политическим.