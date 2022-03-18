Представитель МИД КНР обсудил с послом России сотрудничество стран в сфере безопасности

Специальный представитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин в ходе встречи с послом России в Пекине Андреем Денисовым обсудил вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.

«17 марта специальный представитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин встретился с послом России в Китае Андреем Денисовым, чтобы проинформировать о прошедших двух сессиях (высшего консультативного и законодательного органов КНР. — RT)», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Стороны также обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве государств в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что эскалация санкций в отношении России усложняет восстановление мировой экономики.