Генсек ООН обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Украине
«Генсек сегодня (17 марта. — RT) провёл телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел (Франции) Ле Дрианом. Они обсудили разные текущие инициативы, направленные на окончание конфликта на Украине и создание пути к миру», — приводит ТАСС сообщение офиса Генсека.
Гутерриш также провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и молдавским лидером Майей Санду.
Ранее Гутерреш провёл встречу с постпредом России Василием Небензей по вопросу ситуации на Украине.