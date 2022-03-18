Генсек ООН обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине.

«Генсек сегодня (17 марта. — RT) провёл телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел (Франции) Ле Дрианом. Они обсудили разные текущие инициативы, направленные на окончание конфликта на Украине и создание пути к миру», — приводит ТАСС сообщение офиса Генсека.

Гутерриш также провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и молдавским лидером Майей Санду.

Ранее Гутерреш провёл встречу с постпредом России Василием Небензей по вопросу ситуации на Украине.

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