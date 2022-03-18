South China Morning Post: Путин располагает большей поддержкой населения, чем Байден

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Китайский обозреватель Алекс Ло в статье для South China Morning Post заявил, что российский лидер Владимир Путин располагает большей поддержкой населения, чем президент США Джо Байден.

«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — заявил Ло.

Он также раскритиковал американскую стратегию по отношению к Китаю. По мнению Ло, Вашингтон «слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку».

Ранее стало известно, что Байден и глава КНР Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, проведут телефонный разговор. 

Байден планирует заявить Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

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