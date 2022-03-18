South China Morning Post: Путин располагает большей поддержкой населения, чем Байден
«Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена», — заявил Ло.
Он также раскритиковал американскую стратегию по отношению к Китаю. По мнению Ло, Вашингтон «слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку».
Ранее стало известно, что Байден и глава КНР Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, проведут телефонный разговор.
Байден планирует заявить Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.