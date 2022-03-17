KBS: Южная Корея испытывает дефицит ресурсов из-за вспышки COVID-19

Южнокорейские клиники столкнулись с нехваткой ресурсов на фоне рекордного роста случаев коронавируса.

Как сообщает телеканал KBS, среднесуточное число новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе превысило 620 тыс. Это рекордный показатель за последние два года в Южной Корее.

При этом уровень загрузки коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом составил 65,6%, за пределами столицы — 72,4%. По оценкам экспертов, если этот показатель вырастет до 80%, это будет означать предельную загруженность в условиях очередной вспышки пандемии и, как следствие, дефицит коек для новых пациентов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 млн.

За последние сутки было выявлено 1 679 216 заболевших.