KBS: Южная Корея испытывает дефицит ресурсов из-за вспышки COVID-19

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Южнокорейские клиники столкнулись с нехваткой ресурсов на фоне рекордного роста случаев коронавируса.

Как сообщает телеканал KBS, среднесуточное число новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе превысило 620 тыс. Это рекордный показатель за последние два года в Южной Корее.

При этом уровень загрузки коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом составил 65,6%, за пределами столицы — 72,4%. По оценкам экспертов, если этот показатель вырастет до 80%, это будет означать предельную загруженность в условиях очередной вспышки пандемии и, как следствие, дефицит коек для новых пациентов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 млн.

За последние сутки было выявлено 1 679 216 заболевших.

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