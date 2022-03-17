В посольство России в Японии не поступало данных о пострадавших россиянах при землетрясении

Информации о пострадавших россиянах при землетрясении не поступало, сообщили в российском посольстве в Токио.

«Информации нет», — заявили в диппредставительстве в комментарии РИА Новости.

По данным телеканала NHK, в результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии погибли два человека, более 120 получили ранения.

Ранее метеорологи предупредили об угрозе цунами в Японии после землетрясения и призвали жителей не приближаться к береговой линии.

По имеющейся информации, очаг землетрясения залегал на глубине 33 км в 66 км к северо-востоку от побережного посёлка Намиэ в префектуре Фукусима.