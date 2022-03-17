В МИД Японии сообщили о предстоящих переговорах G7 17 марта
Как сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД, онлайн-переговоры состоятся 17 марта. Японию будет представлять глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси.
Ранее главы МИД «Большой семёрки» (G7) назвали важным первым шагом заявление о договорённости по гуманитарным коридорам на Украине, которое нужно быстро и надёжно реализовать.
Лидеры Минэнерго стран G7 призвали «обеспечить то, чтобы все ядерные объекты на Украине оставались под полным контролем украинского правительства».