В МИД Японии сообщили о предстоящих переговорах G7 17 марта

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В МИД Японии проинформировали о предстоящем саммите G7 при участии глав внешнеполитических ведомств 17 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД, онлайн-переговоры состоятся 17 марта. Японию будет представлять глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси.

Ранее главы МИД «Большой семёрки» (G7) назвали важным первым шагом заявление о договорённости по гуманитарным коридорам на Украине, которое нужно быстро и надёжно реализовать. 

Лидеры Минэнерго стран G7 призвали «обеспечить то, чтобы все ядерные объекты на Украине оставались под полным контролем украинского правительства».

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