Великобритания, США и ряд стран Европы инициировали заседание Совбеза ООН по Украине

Великобритания, США, Албания и ряд европейских стран инициировали проведение заседания Совбеза ООН по Украине.

«Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили проведения заседания СБ ООН по Украине», — говорится в сообщении британской миссии при ООН в Twitter.

О дате и времени проведения мероприятия не сообщается.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что голосование по российскому проекту резолюции касательно гуманитарной ситуации на Украине в Совбезе ООН состоится 17 марта.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак приветствовал российскую инициативу.