В Италии раскритиковали решение властей прекратить сотрудничество с коллегами из России

Представители общенационального профсоюза работников сферы образования Италии (FLC) раскритиковали решение Министерства университетов и научных исследований о расторжении сотрудничества с российскими коллегами на фоне ситуации на Украине.

«С большим сожалением мы узнали о новом дополнительном распоряжении министерства... Изоляция мышления и прекращение обмена знаниями представляют собой лучший способ нанести ущерб свободным голосам, присутствующим в этой стране», — цитирует РИА Новости заявление генсека FLC Франческо Синополи.

В профсоюзах напомнили, что даже в годы холодной войны научное сотрудничество помогало избежать катастрофических последствий. Представители организации отметили, что осуждение «российской агрессии» не должно разделять глобальное исследовательское сообщество.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

4 марта Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором говорится о заморозке Евросоюзом сотрудничества с российскими научно-исследовательскими структурами.