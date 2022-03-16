Песков: введение санкций против Байдена не означает отказа России от контактов с США
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«Введение этих санкций не означает отказ от контактов», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что с начала военной операции ВС России на Украине российский президент Владимир Путин и американский лидер не общались.
Пресс-секретарь также добавил, что при необходимости «эти контакты могут возобновиться».
15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.
Ограничительные меры введены в том числе против Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.
В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.