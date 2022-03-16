Песков: введение санкций против Байдена не означает отказа России от контактов с США

Москва, объявив о введении санкций против президента США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Введение этих санкций не означает отказ от контактов», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что с начала военной операции ВС России на Украине российский президент Владимир Путин и американский лидер не общались.

Пресс-секретарь также добавил, что при необходимости «эти контакты могут возобновиться».

15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.

Ограничительные меры введены в том числе против Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.