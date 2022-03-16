СК России возбудил дело по факту осквернения мемориала советских воинов в Словакии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России («Повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершённое группой лиц»)», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии.

14 марта российский МИД возмутился заявлением коллег из Словакии, которые, комментируя осквернение центрального мемориала советских воинов «Славин» в Братиславе, назвали это «взыванием к России» завершить военные действия на Украине.

В Москве отметили, что утверждения словацкого внешнеполитического ведомства являются «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших».