США осудили новый запуск ракеты со стороны Северной Кореи

Соединённые Штаты осуждают новый запуск ракеты КНДР. Об этом говорится заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Мы осведомлены о запуске КНДР баллистической ракеты. Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР к тому, чтобы воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что инцидент не создал угрозу для американских военнослужащих и территории США.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда.

Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея, выпущенный Северной Кореей снаряд вышел из строя вскоре после запуска.