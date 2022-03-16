США осудили новый запуск ракеты со стороны Северной Кореи
«Мы осведомлены о запуске КНДР баллистической ракеты. Соединённые Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР к тому, чтобы воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что инцидент не создал угрозу для американских военнослужащих и территории США.
Ранее стало известно, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда.
Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Республики Корея, выпущенный Северной Кореей снаряд вышел из строя вскоре после запуска.