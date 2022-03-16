Блинкен заявил, что невступление Украины в НАТО не стало бы уступкой России

Неприсоединение Украины к Североатлантическому альянсу не следует воспринимать как уступку по отношению к России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

«Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО», — заявил Блинкен в эфире CNN.

Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что Украине не войти в состав НАТО.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал слова Зеленского о невозможности членства Украины в НАТО.