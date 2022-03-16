Моравецкий выступил за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

«ЕС должен быстро дать статус кандидата и больше — пригласить Украину в ЕС», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Совет ЕС по итогам первого дня встречи в Версале поручил Еврокомисии подготовить заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз.

Совет ЕС также заявил о намерении углублять партнёрство с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».