Моравецкий выступил за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
«ЕС должен быстро дать статус кандидата и больше — пригласить Украину в ЕС», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Совет ЕС по итогам первого дня встречи в Версале поручил Еврокомисии подготовить заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на вступление в Евросоюз.
Совет ЕС также заявил о намерении углублять партнёрство с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».