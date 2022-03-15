Рябков заявил о диаметрально противоположных подходах США и России к Украине

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США придерживаются диаметрально противоположных позиций по Украине.

«У нас диаметрально противоположные подходы к происходящему на Украине. Всё, что происходит сейчас, в значительной мере — следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон, который сознательно превращал Украину в анти-Россию, сознательно лишал возможности киевские власти на более ранних этапах делать хоть что-то для выполнения Минских соглашений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рябков заявил о деструктивной роли Соединённых Штатов в ситуации вокруг Украины.