МИД России не располагает данными о намерении США обсуждать с Москвой ситуацию на Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у министерства нет информации о намерении Вашингтона проводить переговоры с Москвой по ситуации вокруг Украины.

«Я не имею никакой информации о том, что они хотя бы в первом приближении готовы к этому (к переговорам. — RT). То, что циркулирует в медиапространстве насчёт того или иного настроя американской стороны, тоже не истина — часть психологической атаки на Россию, элемент информационной войны», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков призвал проявлять ответственность в оценках и не спешить с умозаключениями.

Ранее в МИД России заявили, что Россия и США не ведут переговоры или консультации по Украине.