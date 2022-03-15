Лавров принял приглашение посетить Тегеран
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Об этом Лавров сообщил по итогам встречи с иранским министром.
«Договорились оставаться в контакте, по всем оставшимся вопросам господин министр любезно пригласил меня с ответным визитом в Тегеран. Приглашение принято, сроки мы согласуем в ближайшее время», — сказал он.
Лавров также поздравил «иранских друзей и всех, кто отмечает весенний праздник Навруз».
Как ранее отметил российский министр, товарооборот между Россией и Ираном, несмотря на внешние факторы, уверенно растёт, он превысил $4 млрд.