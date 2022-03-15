Посол в Париже сравнил с действиями «бандитов с большой дороги» санкции ЕС против России

Российский посол во Франции Алексей Мешков сравнил санкции Евросоюза против России с действиями «бандитов с большой дороги».

«Я не сравнивал после введения сегодня или завтра нового, четвёртого пакета европейских санкций, обгонит ЕС другие страны или нет, я знаю только одно: не только мы, но и вы от этого серьёзно пострадаете. Но то, что это уже напоминает какие-то действия бандитов с большой дороги, — это однозначно», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Париже.

Мешков добавил, что у России в настоящее время «украли 300 млрд золото-валютных резервов».

Ранее правительство Великобритании объявило, что британская сторона вводит дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну ряда российской продукции.

Также Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.