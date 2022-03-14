Японская компания Ricoh объявила о приостановке поставок в Россию

Японская компания Ricoh приняла решение о приостановке поставок в Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«В свете сложившихся обстоятельств... Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах; (объявляется) временная приостановка поставок всех устройств в Россию», — говорится в заявлении.

Ранее компания Colgate-Palmolive сообщила о решении приостановить поставки в Россию всех товаров за исключением средств ежедневного использования для здоровья и гигиены.

Американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и о прекращении экспорта продукции в страну.