Японская компания Ricoh объявила о приостановке поставок в Россию

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Японская компания Ricoh приняла решение о приостановке поставок в Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«В свете сложившихся обстоятельств... Ricoh принимает следующие меры: создана группа поддержки кризисного управления для обеспечения безопасных и спокойных условий для сотрудников и их семей в пострадавших районах; (объявляется) временная приостановка поставок всех устройств в Россию», — говорится в заявлении.

Ранее компания Colgate-Palmolive сообщила о решении приостановить поставки в Россию всех товаров за исключением средств ежедневного использования для здоровья и гигиены.

Американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и о прекращении экспорта продукции в страну.

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