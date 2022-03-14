Посольство России назвало вымыслом сообщения WSJ о якобы запугивании американского бизнеса

В российском посольстве в Вашингтоне назвали вымыслом сообщения газеты The Wall Street Journal о якобы запугивании американского бизнеса в России.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила о якобы запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.

«В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The The Wall Street Journal — это чистый вымысел», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что на территории России работают более тысячи американских предприятий.

«Решение продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране — исключительно за американцами», — заключили в посольстве.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.