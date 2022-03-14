В МИД России заявили, что Запад «превратил в мусор свои обязательства»

Западные страны превратили в мусор свои обязательства. Такое мнение выразила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«По поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда. Во-первых, нужно теперь им понять, слово «навсегда» применительно к тому, что гарантировано правительством США, не работает. Они просто превратили в мусор все свои обязательства», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она назвала ненормальным закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силовым способом.

Захарова также напомнила, что санкционное «удушение» России со стороны Запада продолжается уже многие годы.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что США ведут против российской стороны откровенную экономическую войну.