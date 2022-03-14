FT: власти Евросоюза обсуждают введение новых санкций против Абрамовича
Отмечается, что новый санкционный список включает в себя российских бизнесменов и лиц, связанных с «кампанией по дезинформации».
Очередной пакет санкций ЕС будет объявлен в 14 марта, сообщает FT.
Ранее во французском председательстве в Совете стран ЕС заявили, что доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС ожидаются в понедельник, 14 марта.
Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.