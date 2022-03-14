FT: власти Евросоюза обсуждают введение новых санкций против Абрамовича

Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича и ещё 14 человек. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что новый санкционный список включает в себя российских бизнесменов и лиц, связанных с «кампанией по дезинформации».

Очередной пакет санкций ЕС будет объявлен в 14 марта, сообщает FT.

Ранее во французском председательстве в Совете стран ЕС заявили, что доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС ожидаются в понедельник, 14 марта.

Президент США Джо Байден отмечал, что Запад намерен продолжать вводить санкции в отношении России.