ABC News: два человека госпитализировали после нападения в музее на Манхэттене
«По предварительной информации от знакомого с ситуацией источника, власти считают, что бывший сотрудник пришел в музей и пырнул ножом двух работников», — говорится в сообщении телеканала ABC News.
Пострадавших доставили в больницу Бельвью, их состояние оценивается как стабильное.
В январе мужчина с мачете нанёс ранения четырём прохожим в польском городе Торунь.
Отмечается, что задержанный 21-летний Лука Л., предположительно, находился под воздействием наркотических средств.