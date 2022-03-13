ABC News: два человека госпитализировали после нападения в музее на Манхэттене

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В результате нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке с ножевыми ранениями госпитализировали двух пострадавших.

«По предварительной информации от знакомого с ситуацией источника, власти считают, что бывший сотрудник пришел в музей и пырнул ножом двух работников», — говорится в сообщении телеканала ABC News.

Пострадавших доставили в больницу Бельвью, их состояние оценивается как стабильное.

В январе мужчина с мачете нанёс ранения четырём прохожим в польском городе Торунь.

Отмечается, что задержанный 21-летний Лука Л., предположительно, находился под воздействием наркотических средств.

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