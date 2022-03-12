Госдеп: участие в конфликте на Украине добровольцев с Ближнего Востока будет эскалацией

Участие в конфликте на Украине добровольцев с Ближнего Востока США будут считать эскалацией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет ещё большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу отметил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным оказать помощь тем, кто хочет помочь жителям Донбасса и отправиться в регион.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в предложении главы Минобороны России Сергея Шойгу направлять добровольцев на Украину шла речь о выходцах с Ближнего Востока, а не о россиянах.