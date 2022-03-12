Конгрессмен США Исса заявил, что у Зеленского «нет шансов»

Американский конгрессмен Даррелл Исса в эфире Fox Business заявил, что в сложившейся ситуации на Украине власти Киева «быстро развалятся», а у украинского лидера Владимира Зеленского «нет шансов».

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — цитирует конгрессмена РИА Новости.

Исса также отметил, что помощь со стороны США не несёт для Украины практической пользы, а антироссийские санкции неблагоразумны.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что в Вашингтоне не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией на Украине.

Вместе с этим он сообщил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам.