В Приморье идёт приём волонтёров для работы на ВЭФ-2022 во Владивостоке
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
По информации Департамента по делам молодёжи края, всего к участию в мероприятии планируется привлечь более 600 волонтёров. Они будут оказывать помощь в навигации по площадке и в работе стендов, осуществлять сопровождение делегаций, работать в аккредитационном центре.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем.
По сообщениям ОТР, на Красноярском экономическом форуме, прошедшем в начале марта, подписали 37 соглашений на общую сумму около 82 млрд рублей.