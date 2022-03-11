В Приморье идёт приём волонтёров для работы на ВЭФ-2022 во Владивостоке

В Приморском крае идёт запись кандидатов в волонтёры Восточного экономического форума (ВЭФ). Регистрация продлится до 17 апреля.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По информации Департамента по делам молодёжи края, всего к участию в мероприятии планируется привлечь более 600 волонтёров. Они будут оказывать помощь в навигации по площадке и в работе стендов, осуществлять сопровождение делегаций, работать в аккредитационном центре.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем.

По сообщениям ОТР, на Красноярском экономическом форуме, прошедшем в начале марта, подписали 37 соглашений на общую сумму около 82 млрд рублей.