В Кремле высказались о санкционной политике США в отношении России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал санкционную политику США в отношении России.

«Более-менее зная наших визави заокеанских, мы можем себе представить, что они могут продолжать вот эти санкционные устремления ещё долго. Собственно, они продолжали это много-много десятилетий уже. И продолжали бы это в условиях специальной операции на Украине или без таковой», — сказал он.

Говоря о заявлении президента США Джо Байдена, который, по данным СМИ, намерен 11 марта призвать к отказу от «нормальных торговых отношений с Россией» и повышению пошлин на российский импорт, Песков отметил, что сначала необходимо выслушать, что он скажет.

«Сначала дождёмся всё-таки каких-то высказываний, а потом будем говорить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Байден 11 марта объявит о новых мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине.