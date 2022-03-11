Япония ввела санкции против трёх белорусских банков

Япония ввела санкции в отношении трёх белорусских банков из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Японии.

Рестрикции вводятся в отношении Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Белоруссии и предполагают замораживание активов и запрет транзакций. Санкции вступят в силу 10 апреля. 8 марта Япония ввела новые персональные рестрикции против граждан России и Белоруссии. Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний. Правительство Японии заморозит активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине.