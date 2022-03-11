Япония ввела санкции против трёх белорусских банков
Рестрикции вводятся в отношении Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Белоруссии и предполагают замораживание активов и запрет транзакций.
Санкции вступят в силу 10 апреля.
8 марта Япония ввела новые персональные рестрикции против граждан России и Белоруссии.
Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.
Правительство Японии заморозит активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине.