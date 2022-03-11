Япония ввела санкции против трёх белорусских банков

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Япония ввела санкции в отношении трёх белорусских банков из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Японии.

Рестрикции вводятся в отношении Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Белоруссии и предполагают замораживание активов и запрет транзакций.

Санкции вступят в силу 10 апреля.

8 марта Япония ввела новые персональные рестрикции против граждан России и Белоруссии.

Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Правительство Японии заморозит активы четырёх российских банков: «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине.

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