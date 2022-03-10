В МИД России заявили о невозможности ядерной войны

Ядерная война невозможна по определению, так как она будет означать конец цивилизации. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны», — цитирует ТАСС Вишневецкого.

По его словам, «ядерная война — это конец цивилизации, её нельзя допустить ни в коем случае».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия никогда не говорила о возможности третьей мировой войны.