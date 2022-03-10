Путин заявил о попытках США договориться о поставках энергоресурсов с Ираном и Венесуэлой

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Президент России Владимир Путин заявил о попытках США договориться о поставках энергоресурсов с Ираном и Венесуэлой.
Путин заявил о попытках США договориться о поставках энергоресурсов с Ираном и Венесуэлой
  • РИА Новости

«Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться», — сказал Путин.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

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