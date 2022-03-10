Политолог Коровин прокомментировал сообщение МИД о выходе России из Совета Европы

Директор МНФ «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин прокомментировал заявление российского МИД о намерении России выйти из Совета Европы.

«Ровным счётом ничего не потеряем, потому что Совет Европы просто все эти годы игнорировал Россию: позицию России, наше мнение, наши подходы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, теперь нет необходимости осуществлять «самосдерживание».

Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.

Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».