Политолог Коровин прокомментировал сообщение МИД о выходе России из Совета Европы
- РИА Новости
«Ровным счётом ничего не потеряем, потому что Совет Европы просто все эти годы игнорировал Россию: позицию России, наше мнение, наши подходы», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, теперь нет необходимости осуществлять «самосдерживание».
Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.
Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».