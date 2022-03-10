В ЕК заявили, что ЕС может в скором времени объявить меры в отношении России в рамках ВТО

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Представитель пресс-службы Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что Европейский союз может в скором времени объявить о мерах в отношении России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
В ЕК заявили, что ЕС может в скором времени объявить меры в отношении России в рамках ВТО
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Была серьёзная поддержка стран-членов (ЕС. — RT)... Сейчас мы обсуждаем на внутреннем уровне, чтобы принять (эти меры. — RT) Также мы обсуждаем с партнёрами-единомышленниками, чтобы сделать что-то совместно. Они будут объявлены очень скоро. И меры будут приняты в рамках санкционной юридической базы», — ответила она на вопрос об отмене для России режима наибольшего благоприятствования в рамках правил ВТО.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей и мерах по приостановке участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

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